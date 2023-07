10e anniversaire de décès de Laurie-Eve Cormier : la Ville de Boucherville se souvient

La Ville de Boucherville souligne aujourd’hui le dixième anniversaire de décès de la sauveteuse Laurie-Eve Cormier décédée en devoir le 19 juillet 2013 à l’âge de 21 ans. Pour cette occasion, les drapeaux de la Ville de Boucherville seront mis en berne.



Le conseil et l’administration municipale se souviendront de sa joie de vivre, de sa détermination, et du courage exemplaire dont elle a fait preuve la journée du tragique événement. Grâce à sa vaillance lors de l’évacuation de la piscine Paul-VI au moment des intempéries qui lui ont coûté la vie, deux personnes ont eu la vie sauve.



Mme Laurie-Eve Cormier a exercé le métier de sauveteuse durant plusieurs années. Elle était une jeune femme fougueuse et passionnée, reconnue pour sa créativité et son engagement social. Sa mémoire restera à jamais gravée dans le cœur des personnes qui l’ont côtoyée et aimée.



Rappelons qu’en 2014, un mémorial a été installé à sa mémoire près de la piscine Paul-VI et qu’en 2017, le conseil municipal a nommé le complexe aquatique à sa mémoire. C’est pourquoi, le complexe aquatique porte le nom de Laurie-Eve Cormier, en souvenir de cette sauveteuse bouchervilloise de 21 ans décédée en fonction lors d’un violent orage en 2013.