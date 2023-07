Le REM mis en service le 31 juillet mais le RTL y arrimera son réseau le 21 août

ILe fameux Réseau Express Métropolitain (REM) sera mis en service à compter du 31 juillet prochain entre Brossard et le centre-ville de Montréal mais sur la Rive-Sud le réseau redessiné du RTL sera mis en service le 21 août, afin d’offrir aux résidents de l’agglomération de Longueuil la meilleure expérience utilisateur dans ce contexte de changements majeurs dans leurs déplacements. Ainsi, une période de trois semaines entre le lancement du REM et du réseau du RTL permettra aux clients de planifier leurs futurs déplacements et de se familiariser avec les changements de façon plus harmonieuse sans vivre trois changements d’horaires en moins de deux mois. Les utilisateurs du transport public pourront ainsi prendre connaissance des nouvelles lignes et des horaires des autobus à proximité de leur résidence, discuter avec les brigades sur le terrain, se familiariser avec les nouvelles stations du REM et faire le trajet du REM.



Le seul changement entre le 31 juillet et le 21 août est que les lignes d’autobus qui traversent actuellement le Pont Champlain iront se rabattre à une station du REM.