Une délégation bouchervilloise en visite à Kingston

Une délégation de la Ville de Boucherville a été reçue le 9 juillet dernier à Kingston, ville ontarienne jumelée à Boucherville depuis 1967.

La délégation était composée du président de la Commission des jumelages de Boucherville et conseiller municipal, François Desmarais, du vice-président de cette commission et maire suppléant de Boucherville, Raouf Absi, et du président de la Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP), Guy Théorêt. Une cinquantaine de membres de la FADOQ de Boucherville se sont joints à ces représentants officiels de la Ville de Boucherville.

Les membres du groupe ont été accueillis par le maire Bryan Paterson, qui leur a ouvert les portes de l’hôtel de ville en ce dimanche après-midi. Ils ont visité cet édifice qui fut le premier parlement du Canada-Uni de 1841 à 1844 et qui comporte notamment un musée au sous-sol et une ancienne prison, a rapporté le conseiller Desmarais qui est également enseignant en histoire.

Puis, la délégation bouchervilloise a remis au maire Paterson la symbolique grande clé comportant les armoiries de Kingston et fabriquée en 1965. Celle-ci se promène entre les deux villes depuis plusieurs années et devrait revenir à Boucherville lors d’une prochaine visite des autorités de Kingston.

Deux cartes postales datant de plus de 100 ans et illustrant le bateau à vapeur Kingston Canada ont été remises au maire Paterson. Elles avaient été signées par tous les visiteurs bouchervillois. C’est le président de la SHIP qui avait mis la main sur ces pièces de collection.

La rencontre permet de maintenir les liens entre les deux municipalités et aussi de souligner l’anniversaire de la ville ontarienne qui célèbre ses 350 ans.

Un peu d’histoire

Pierre Boucher, fondateur de Boucherville, a eu un fils, René-Amable Boucher, qui est né à Kingston en 1735 alors que cette ville se nommait fort Frontenac (et avant fort Cataracoui). Un magnifique parc près de l’hôtel de ville a été aménagé en son honneur.

À l’instar de son père, René-Amable Boucher de Boucherville opte pour la carrière des armes. Au décès de son père, en 1767, il hérite du quart de la seigneurie de Boucherville.