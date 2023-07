Plus de 4000 foyers toujours sans électricité à Boucherville

A 10 heures ce matin, plus de 4000 clients d’hydro Québec à Boucherville étaient toujours sans électricité à la suite des fortes pluies qu’a reçu la région hier jeudi.

Selon le site Info panne d’Hydro 4094 clients n’avaient toujours pas retrouvé l’électricité ce matin à Boucherville sur les quelque 20,492 clients potentiels.

On recense 23 pannes différentes et il y en a aux quatre coins de la ville mais la majorité semble être concentrées dans la partie sud-ouest de la Ville, dans le secteur des cours géorgiennes et au sud du golf de Boucherville.

Pour l’heure Hydro prévoit un retour à la normale dans la majorité des cas d’ici à 24 heures.

Ailleurs dans la région, Hydro n’indique aucune panne, ni à Varennes, ni à Ste-Julie mais la carte des pannes indique, elle, au moins trois pannes à varennes et autant à Ste-Julie mais il s’agit de petits secteurs seulement.

A Longueuil, toujours selon la même source11, 900 clients n’avaient toujours pas retrouvé le courant. A l’échelle du Québec, Hydro compte plus de 215,000 clients étaient sans électricité.