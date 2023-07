L’école Louis-Hippolyte-Lafontaine bientôt reconstruite

C’est au cours de l’été que le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) pourra déterminer quand la reconstruction de l’école primaire Louis-Hippolyte-Lafontaine, à Boucherville, pourra commencer. Depuis le 26 juin, des travaux de détection d’infrastructures souterraines et des forages techniques du sol sont réalisés sur le site.

Le futur établissement, on le sait, sera situé sur le même terrain. Il est en effet suffisamment grand pour y accueillir la nouvelle école tout en conservant l’école actuelle pendant les travaux de reconstruction. Ceux-ci commenceront ainsi en premier afin que la nouvelle bâtisse soit disponible pour recevoir les élèves avant la démolition de l’actuelle école. Le CSSP détruira l’école actuelle à partir de la fin des classes de l’année scolaire au cours de laquelle la construction de la nouvelle école sera terminée.

Entente

Durant l’érection du bâtiment, aucune cour d’école ne sera disponible sur le terrain appartenant au CSSP. Une entente a donc été conclue entre la Ville de Boucherville pour autoriser le CSSP à utiliser le parc Louis-Hippolyte-Lafontaine et les modules de jeux durant le chantier afin de répondre aux besoins des élèves.

Trop vieille

Rappelons qu’en raison de son état vétuste, la reconstruction de l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine bâtie en 1959 était essentielle. Selon un rapport d’analyse, il était financièrement plus avantageux de construire une nouvelle école, car la rénovation et la remise à niveau de l’actuelle auraient coûté encore plus cher.

Le projet de construction et de déconstruction est évalué à 31 M$. La nouvelle école permettra d’accueillir deux classes de préscolaire quatre ans et une classe du primaire supplémentaires. Ceci portera la capacité de l’école à seize classes.