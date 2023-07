Dana TM4 fête ses 25 ans

Dana TM4, une entreprise spécialisée en motorisation électrique, célèbre ses 25 ans. Pour souligner l’événement, une fête a été organisée le 7 juin dernier. La cour de l’entreprise située dans le parc industriel de Boucherville, plus précisément sur la rue J.-A.- Bombardier, a été transformée en un lieu festif et de partage. Ce fut une magnifique occasion de souligner la contribution des employés durant ce quart de siècle et de mettre la lumière sur les succès passés, présents et futurs.

Dana TM4 est une coentreprise de Dana Incorporated et d’Hydro-Québec qui développe et fabrique des moteurs électriques et des systèmes de contrôle pour les véhicules électriques. Elle emploie près de 300 personnes à son siège social de Boucherville. L’entreprise est aussi présente au niveau mondial.