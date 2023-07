Demande pour inclure le projet d’une passerelle sur le pont de l’île Charron dans le PMAD de la CMM

Les membres du conseil d’administration de l’organisme les Amis du parc national des Îles-de-Boucherville ont formellement demandé aux cinq maires du conseil de l’agglomération de Longueuil de faire la promotion auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) du projet d’une passerelle multifonctionnelle jouxtant la partie est du pont de l’autoroute 25, entre Longueuil et Boucherville, et menant à l’île Charron.

Les Amis du parc national des Îles-de-Boucherville souhaitent que ce projet soit inscrit dans la version révisée du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) que la CMM devrait adopter le 11 juillet. Ils ont de plus précisé qu’une demanded’aide financière figure également dans la proposition présentée à la CMM.

Lors de la séance régulière de l’agglomération tenue le 6 juillet, Charles Desmarteau a expliqué que le projet d’aménager une passerelle multifonctionnelle sur le pont de l’île Charron a pour objectif de donner un accès permanent au parc sans l’usage de la voiture. Selon la SÉPAQ, le quart des visiteurs au parc des Îles-de-Boucherville, entre mai et octobre, pratique une activité de vélo. Cela représente environ 125 000 visiteurs par année.

Les membres des Amis du parc national des Îles de Boucherville appuient leur requête sur trois raisons principales :

– « L’opportunité de bonifier le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 2024 du programme de la Trame verte et bleue. Cette passerelle multifonctionnelle relierait directement les usagers de la Rive-Sud métropolitaine en balade non motorisée vers le parc national des Îles-de-Boucherville.

– La possibilité d’accéder directement et sécuritairement à pied, à vélo ou en quadriporteur électrique, via le pont de l’autoroute 25, au parc national des Îles-de-Boucherville et afin de le relier aux deux autres parcs nationaux d’Oka et du Mont-Saint-Bruno.

– Une analyse de faisabilité pour cette passerelle est demandée par le ministère des Transports du Québec (MTQ) et s’appliquerait sur la partie du pont concerné. Cette passerelle serait jouxtée du côté est (sans rejoindre la partie du tunnel vers Anjou). »

Les Amis du parc national des Îles-de-Boucherville affirment avoir l’appui de plusieurs villes et députés dans ce projet.

Enfin, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a indiqué que l’ensemble du conseil d’agglomération était en faveur du projet.