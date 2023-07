Au tour du conseiller Éric Faucher d’occuper le poste de maire suppléant à Ste-Julie

C’est le conseiller municipal Éric Faucher qui agira à titre de maire suppléant pour les mois d’août, septembre et octobre prochains. Sa nomination a été annoncée lors de la séance publique de juillet.

En vertu de la Loi sur les cités et villes, toute municipalité est tenue de disposer en tout temps d’un maire suppléant ou d’une mairesse suppléante. L’élu nommé à ce poste remplace le maire au besoin lors de différentes activités.

En plus de ses fonctions de conseiller municipal du district 6 du Grand-Coteau, M. Faucher œuvre à titre de :

– Président du Comité de toponymie ;

– Membre du Comité du Prix des grands Julievillois ;

– Membre du Comité de travail pour le logement abordable.

« Très impliqué dans la communauté, Éric Faucher est un conseiller municipal qui démontre une grande disponibilité. Je suis convaincu que ces qualités l’aideront à accomplir son mandat de maire suppléant », a précisé le maire Mario Lemay qui prendra surement quelques jours de vacances avant la prochaine séance publique, au mois d’aout.