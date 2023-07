La galerie à ciel ouvert accueille de nouvelles oeuvres

Plus de 60 personnes se sont rendues à la Galerie Plein-air du bord du fleuve de Boucherville pour participer à son ouverture, le 6 juillet dernier.

C’est sous un chapiteau que les nombreux visiteurs ont pu discuter d’art avec les artistes présents sur les lieux. Les présences de la conseillère du quartier Isabelle Bleau et de la conseillère et présidente du comité consultatif des arts et de la culture de Boucherville Josée Bissonnette, ont été remarquées.

Le peintre Léonel Jules a fait don, à la nature, des toiles qu’il a terminées durant l’évènement.

La Galerie est ouverte tous les jours, hiver comme été. (D.L)