Pas de nouvel agrandissement à l’école Le Carrefour de Varennes

Le Centre de service scolaire des Patriotes ne pourra pas agrandir à nouveau l’école secondaire Le Carrefour car le terrain visé pour y construire de nouvelles classes est non conforme. Pour répondre à son futur manque d’espace pour les élèves de niveau secondaire de la région, (entre 700 et 1400 élèves de plus) le Centre de service scolaire des Patriotes avait identifié, entre autres, le terrain à l’arrière de l’école secondaire de Varennes ou l’agrandissement actuellement en cours devrait permettre d’accueillir environ 375 jeunes de plus.

Or, même si les villes sont tenues par la loi de donner un terrain au Centre de service scolaire pour répondre à leurs besoins, le terrain initialement visé ne répond pas aux exigences de la loi.

Selon le directeur général de la Ville, Sébastien Roy, le terrain entre l’école actuelle et le ruisseau aurait servi de dépotoir il y a plus de 20 ans et il y aurait un potentiel de contamination du site le rendant impropre à une quelconque construction.

Toujours selon le directeur général, la Ville n’aurait, pour l’heure, pas de plan B pour offrir un autre terrain au Centre de service scolaire des Patriotes mais les villes de St-Amable et Contrecœur, situées également sur le territoire du CSS des Patriotes auraient déjà offerts des terrains pour satisfaire aux besoins de nouvelles classes sur le territoire du Centre scolaire.