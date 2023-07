Longueuil:18 familles toujours sans logement après le 1er juillet

Au lendemain de la grande journée de déménagement du premier juillet, 18 familles étaient en hébergement d’urgence selon le bilan établi par la Ville de Longueuil qui avait mis en place une cellule d’urgence pour venir en aide aux gens qui se retrouvaient carrément à la rue. Ils ont été relogés de façon temporaire surtout dans des hôtels et motels de la Rive-Sud.

L’agglomération de Longueuil en partenariat avec la Croix-Rouge avait reçu 61 demandes pour de l’hébergement temporaire depuis le début de l’année dont sept de ces demandes ayant été faites depuis le 1er juillet.

Parmi toutes les demandes, 33 d’entre elle ont été réglées parce qu’un logement a été trouvé ou pour une autre raison. La situation de cette année serait semblable à celle de l’année dernière, où 15 personnes avaient dû être hébergées d’urgence au 3 juillet ce qui ne surprend pas nécessairement plusieurs groupes et associations régionales d’entraide qui dénoncent, année après année, le manque de logements sociaux et abordables dans l’agglomération car on estime à près de 2000 le manque de ce type de logement dans la région.