La deuxième taxe carbone coûtera 436 dollars par famille québécoise d’ici 2030

La Fédération canadienne des contribuables demande au Premier ministre Justin Trudeau de renoncer à la mise en place d’une nouvelle taxe carbone à compter du 1er juillet prochain. « Les familles ne peuvent pas se permettre de payer davantage pour une taxe inutile qui n’aidera pas l’environnement », a déclaré Franco Terrazzano, directeur fédéral de la FCC. « Le directeur parlementaire du budget est catégorique: la deuxième taxe sur le carbone de Trudeau coûtera des centaines de dollars aux familles.» La deuxième taxe carbone est incluse dans la réglementation fédérale sur les carburants qui doit entrer en vigueur cette semaine, le 1er juillet. Cette réglementation impose aux producteurs de réduire la teneur en carbone de leurs carburants ou d’être contraints d’acheter des crédits. D’ici 2030, le DPB estime que la deuxième taxe sur le carbone coûtera 436 dollars par an à la famille moyenne au Québec et augmentera le prix de l’essence de 17 cents par litre. La deuxième taxe carbone ne prévoit pas de mécanisme de remboursement ou de rabais, et s’ajoute à la taxe carbone provinciale que le Québec impose depuis 2013. Le DPB a déclaré que « les émissions du Canada ne sont pas assez importantes pour avoir un impact significatif sur le changement climatique» et que la deuxième taxe carbone est «largement régressive». « Les Québécois n’ont aucunement besoin d’une énième taxe qui ne fera qu’augmenter le coût de la vie sans régler quoi que ce soit», a déclaré Nicolas Gagnon, directeur Québec de la FCC. « Si Trudeau se souciait vraiment de rendre la vie plus abordable, il réduirait les impôts au lieu d’augmenter les taxes sur le carbone ».