Sentier Haïkus : pour une randonnée littéraire à Boucherville

C’est au parc de Mortagne que l’on découvre un sentier haïkus. Fraîchement inauguré le printemps dernier, plus exactement en mai lors du mois de la poésie.

Le sentier d’une longueur d’environ 350 mètres comporte une série de sept haïkus, composés par des auteurs québécois : Micheline Comtois-Cécyre, également instigatrice du projet, Micheline Beaudry, Jacques Gauthier, Hélène Boissé, Diane Descôteaux, Richard Fournier et Natasha Kanapé Fontaine. D’origine japonaise, le haïku est le plus petit poème au monde : il comporte dix-sept syllabes et se décline en trois lignes. Il symbolise la perception d’un instant.

L’idée originale provient de Micheline Comtois-Cécyre. Le début de l’idéation a eu lieu en 2016-2017. Au départ, différents lieux ont été envisagés avant de s’arrêter sur le parc de Mortagne. De sentier de poésie québécoise, il s’est finalement voulu plus spécifique au haïku pour lui donner une couleur originale et honorer cette forme de poésie accessible mettant de l’avant l’instant présent.

Le projet a été porté par le Club de lecture de Boucherville qui a voulu en faire un projet pour souligner son 25e anniversaire de fondation en 2021. Le concept a été réalisé par Chantal de Menezes, architecte paysagiste et Sylvain Olivet, designer.

Le projet, qui s’élève 121 879 $, été exécuté par Indy-co Inc. Il a été rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Boucherville.