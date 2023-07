Dek hockey: le Varennois Étienne Bergeron remporte l’or en Autriche

Un jeune joueur de Dek hockey, de Varennes, Étienne Bergeron, a récemment vécu de beaux moments car son équipe a remporté la médaille d’or au DEK hockey lors de récentes compétitions United Word Games à Klagenfurt, en Autriche, dans la catégorie des moins de 14 ans. Âgé de 13 ans, il a brillamment représenté le Québec et a été sélectionné alors que plus de 8000 participants, de 30 pays différents se sont rassemblés pour compétitionner.



« La détermination, l’engagement et le talent d’Étienne l’ont propulsé vers les sommets de sa discipline. Il a fait preuve d’une incroyable volonté pour réussir et représenter fièrement Varennes et le Québec. Son parcours est une source d’inspiration pour les jeunes athlètes qui rêvent de réaliser de grands exploits », a déclaré le maire, Martin Damphousse lundi soir dernier alors que le jeune Étienne Bergeron a été honoré au début de la séance publique des élus.





Le jeune Étienne Bergeron a eu droit à un hommage public de la part des membres du conseil municipal au début de la dernière séance publique. (Photo M Lanciault)