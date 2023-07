Varennes règlementera l’épandage de déjections animales

Comme quoi même si les nouvelles industries et les nouveaux commerces ne cessent de s’installer à Varennes, la municipalité conserve tout de même un côté agricole et champêtre bien vivant.

A preuve la Ville adoptera bientôt un règlement spécifique pour l’épandage de déjections animales.

Varennes prend de front le phénomène de l’épandage de purin en raison de nombreuses plaintes et commentaires sur les odeurs qui peuvent incommoder le voisinage lorsqu’il y a épandage de ces déjections ou purins sur les terres agricoles, habituellement utilisé pour les fertiliser.

Et comme il y a encore une bonne proportion du territoire de Varennes qui est zoné vert ou agricole, il y a souvent épandage dans les champs de maïs par exemple.

Lors de la séance publique de juin, un avis de motion a été adopté en vue de l’adoption, sous peu, du dépôt d’un projet de règlement (971) qui prohibera l’épandage de déjections animales et autres substances lors de certains jours d’une année civile.

Les détails seront connus lors de l’adoption dudit règlement, en juillet fort probablement.



Pas de marché estival cet été



Par ailleurs en réponse à la question d’une citoyenne qui suggérait à la ville d’aménager un marché public estival cet été sur le site du Polynôme par exemple, le maire Damphousse a indiqué que, pour l’heure un tel projet n’était pas dans les cartons de la municipalité tout simplement parce qu’il n’y avait pas ou très peu de marchands locaux qui avaient manifesté le souhait de s’installer dans un tel marché. L’idée est de favoriser les producteurs locaux et non ceux de l’extérieur ainsi que la pénurie de main d’œuvre feraient aussi en sorte que la demande n’y est pas du côté des commerçants.