Une quatrième bourse d’excellence pour le gymnaste varennois Albert Chagnon

Âgé de 15 ans, Albert Chagnon est jeune, mais il est déjà « habitué » à l’excellence, car il excelle en gymnastique artistique, à l’école et il a déjà obtenu quatre bourses afin de l’encourager à persévérer dans son parcours sportif.

Récemment, la Fondation Aléo et Cascades ont remis un total de 80 000 $ en bourses à 22 étudiants-athlètes émérites lors de la 19e édition du programme, dont une de 2 000 $ en Excellence académique à l’athlète de Varennes qui est membre du programme Sports-Études de l’école secondaire De Mortagne.

À cette occasion, le programme de bourses Cascades a également renouvelé son engagement à hauteur de 300 000 $ pour une période de trois ans, soit de 2024 à 2026. Ce programme a notamment été un tremplin pour Alexandre Bilodeau, Mikaël Kingsbury, Alex Harvey, Élisabeth et Françoise Abanda, et bien d’autres dans l’atteinte de leurs objectifs sportifs, mais aussi dans leur cheminement humain et scolaire.

Albert a pour sa part bien performé lors des récents Jeux du Québec à Rivière-du-Loup où il a récolté sept médailles sur une possibilité de neuf, dont cinq d’or. Au niveau professionnel, il vise haut également, car il veut devenir un jour ingénieur en aérospatial. On peut dire qu’il vise la lune quoi!