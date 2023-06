L’UMQ appelle le gouvernement à soutenir fortement l’adaptation aux changements climatiques

Alors que les parlementaires fédéraux ont ajourné leurs travaux à la Chambre des communes pour la période estivale, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) profite de l’occasion pour demander au gouvernement fédéral de contribuer fortement à l’effort collectif visant à adapter les infrastructures aux changements climatiques. L’Union souligne que le verglas, les inondations et les feux de forêt des derniers mois, sont une démonstration claire et sans équivoque que les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents, et surtout, de plus en plus intenses. « Les aléas ne sont plus ponctuels, mais bien annuels. Les élues et élus municipaux sont sur le terrain à temps plein et sont les premiers au front à sécuriser et répondre aux besoins de leur collectivité face aux changements climatiques. Le défi est colossal, et tous les gouvernements doivent s’y investir, car nous sommes au service de la même population. On ne doit pas en faire un enjeu de responsabilité, puisque l’enjeu est mondial et concerne tout le monde », a soutenu le président de l’UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse. L’UMQ rappelle que les besoins pour adapter les infrastructures municipales aux aléas climatiques s’élèvent à 2 milliards de dollars par année. Pour l’Union, il est fondamental de s’entendre sur le financement de ce surcoût à long terme et de définir rapidement les modalités du partage entre les trois paliers de gouvernements.