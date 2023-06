Une microforêt nourricière dans le Vieux-Boucherville

Une microforêt où les citoyens pourront y cueillir de petits fruits a pris racine dans le Vieux-Boucherville, plus exactement dans la cour de l’école orientante l’Impact.

Derrière ce projet, Chantal De Menezes, architecte paysagiste et designer, avec la collaboration, entre autres, de la direction de l’école, du Centre de services scolaire des Patriotes et de la Ville de Boucherville.

La semaine dernière, les membres de l’équipe de Mme De Menezes ont disposé bénévolement arbres, arbustes fruitiers et fleurs nectarifères sur les lieux. Le site avait préalablement été dénudé de sa surface d’asphalte pour faire place à l’aménagement composé de 442 végétaux incluant plus de 100 arbres.

La microforêt est une forêt dense à croissance rapide située sur un petit espace en ville. Elle sera très bénéfique pour l’environnement, car elle contribuera à diminuer la chaleur, à améliorer la qualité de l’air, à lutter contre la pollution et à nourrir notamment les abeilles, les monarques et les oiseaux.

Elle permettra aux étudiants et à la communauté de venir cueillir des petits fruits comestibles et servira aussi au camp d’été de Croque-science. Ce projet est un engagement social comportant d’importantes sommes monétaires investies par la firme Chantal De Menezes architecte paysagiste.