Un partenariat pour recruter de jeunes travailleurs étrangers à Sainte-Julie

Afin d’apporter des solutions au manque de main-d’œuvre dans la région, un partenariat a été récemment conclu entre la Ville de Sainte-Julie et la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, située au nord de Paris.

Cette entente permettra aux entreprises julievilloises de recruter pour une durée de deux ans des travailleurs âgés de 18 à 35 ans, tout en offrant à de jeunes Français une expérience de travail à l’étranger, a fait savoir le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.

Le 16 juin dernier, la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, a annoncé un investissement de 15 000 $ destiné à la Ville de Sainte-Julie dans le cadre de ce partenariat qui fait partie des projets retenus lors de la 69e Commission permanente de coopération franco-québécoise.

Soulignons qu’au total, plus de 2,2 millions de dollars répartis sur deux ans sont investis pour soutenir près de 90 projets de coopération.