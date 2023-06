12 entreprises de Boucherville recoivent un coup de pouce de DEL

Développement économique de l’agglomération de Longueuil) a procédé au dévoilement des lauréats de ses trois appels de projets, lancés depuis le début de 2023. Prenant la forme de contributions financières non remboursables sous condition, 991 655 $ provenant du Fonds régions et ruralité (FRR), alloué à DEL par les villes de l’agglomération, ont été consenties à 52 entreprises du territoire. Les projets généreront des investissements potentiels de plus de 4,8 M$

A Boucherville, 12 entreprises bénéficieront des différents programmes soit

Gestion et location Aquatech, Groupe Intersand, Produlith, KNL Inc., Bridor Inc., Fous de nature (dans deux programmes) Danone, Spray Net ainsi que Arthri-Plus Inc., SYST Inc., Laboratoires Blücare Inc. et PPD Automation Inc.

Dans l’agglomération de Longueuil, au total 23 entreprises sont lauréates ayant obtenu un total de 419 451 $ dans la catégorie développement durable,

19 entreprises sont lauréates ayant obtenu un total de 367 454 $ dans la catégorie commercialisation des innovations hors Québec alors que 10 entreprises sont lauréates ayant obtenu un total de 170 250 $ dans la catégorie économie sociale.