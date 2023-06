Une jeune varennoise, enfant héro de la Fondation Charles-Bruneau

Le tour CIBC de la Fondation Charles-Bruneau rassemblera, du 1er au 7 juillet prochain, plus de 800 cyclistes afin de soutenir les enfants atteints du cancer. Victoria Paquin, originaire de Varennes, est enfant héro pour la cause alors qu’elle est elle-même en rémission de la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA). Fière ambassadrice de la Fondation, elle s’implique pour que tous les enfants atteints de cancer puissent guérir et vivre en santé.



Âgée de 14 ans, Victoria est une jeune fille qui possède une grande sensibilité et une belle écoute. Très active et débordante d’énergie, elle aime pratiquer des sports comme la nage, la course, et en particulier la gymnastique, une discipline qu’elle aimerait enseigner lorsqu’elle sera adulte.

Grâce aux avancées de la recherche et à la bonne réponse de ses traitements au Montreal Children’s Hospital, Victoria Paquin peut maintenant s’impliquer pour soutenir le financement du centre hospitalier.