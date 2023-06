Les derniers jours de juin sont un peu magiques, car c’est la fin des classes, c’est le début des vacances scolaires, ça sent les vacances pour les travailleurs, c’est officiellement l’été et, bien sûr, c’est la fête nationale qui sonne avec éclat le début de la saison estivale! (El Niño est invité à Sainte-Julie, mais juste s’il apporte du beau temps!)

À Sainte-Julie, on vous demande juste trois petites choses avant de venir célébrer à la pente à glisser le samedi 24 juin : enfilez vos vêtements bleus et blancs, amenez votre sourire et… entrez dans la danse!

Oups, n’allons pas trop vite! Avant, place au traditionnel Julie-Tour qui invite petits et grands à parcourir un itinéraire de 9,5 km comprenant des stations d’animation pour divertir les jeunes et les moins jeunes, alors que le départ et l’arrivée se feront à la pente à glisser. Il est à noter que les cyclistes sont attendus à 9 h sur le site de l’événement et un échauffement se tiendra à 9 h 15, tandis que le départ se fera à 9 h 30. Pour les participants, vos coups de pédale seront récompensés puisqu’au retour, il y aura une distribution de friandises glacées et de l’animation.

Alors, ensuite, comme le dit le thème des célébrations : entrez dans la danse dès 17 h et jusqu’à 20 h 30, puisque des activités seront proposées dans la zone familiale située dans le stationnement de l’aréna. Les jeunes pourront jouer à des jeux de kermesse, se faire maquiller et plus encore.

Petit rappel, il est interdit d’apporter des boissons alcoolisées et des contenants de verre, mais des consommations et des collations seront en vente sur le site de l’événement (prévoyez de l’argent comptant pour la cantine). Les chiens en laisse seront autorisés sur le site, mais les chiens de 20 kg et plus devront porter le harnais ou le licou.

Dès 20 h 30, le spectacle principal sera présenté par le groupe de musique pop a cappella QW4RTZ, qui est en tournée à travers la province où il s’arrêtera dans plus d’une cinquantaine de villes, dont Montréal et Québec.

Pour ceux qui ne connaissent pas bien le groupe, laissons son metteur en scène depuis dix ans, Serge Postigo, les présenter : « Lors d’un spectacle de QW4RTZ, autant un enfant, monsieur Tout-le-Monde qu’une musicologue universitaire seront épatés! Ce sont vraiment quatre grands musiciens. Et de belles bibittes! Je suis tombé amoureux de ces quatre gars en raison de ce qu’ils sont, de ce qu’ils font et de la façon dont ils le font! »

Et bien sûr, à 22 h, on finit le tout en grand avec un beau feu d’artifice qui dit que l’été vient juste de commencer!