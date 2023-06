Sainte-Julie s’inquiète des risques d’incendie et des actes de vandalisme

Les risques d’incendie et les actes de vandalisme causent des soucis à l’administration municipale. Récemment, des personnes ont décidé de faire des feux au parc des Étangs-Antoine-Charlebois et les flammes auraient pu causer de grands dommages à la forêt et aux animaux qui y habitent, en plus de créer un feu de forêt important.

La Ville de Sainte-Julie a rappelé qu’il est interdit d’allumer des feux dans les parcs et que la chaleur des derniers jours rendra la région plus sujette aux incendies. La Municipalité invite les personnes qui sont témoins de ces actes à contacter immédiatement le Service de sécurité incendie au (450) 922-7100.

Rappelons également à ce sujet que le maire Mario Lemay a déploré, lors de l’assemblée publique du 6 juin dernier, que des parcs de la ville étaient la cible de vandales et qu’on y rapportait plusieurs bris des équipements, feux de poubelle, verres cassés, cris et bruits excessifs tard dans la nuit.

« Non seulement ces agissements nuisent à la quiétude des citoyens résidant derrière les parcs, mais nuisent également à tous les citoyens qui doivent payer à partir de leur taxe la réparation de ces bris et les interventions de nos équipes », a-t-il déclaré. « Je demande donc la collaboration de tous les parents afin de sensibiliser vos enfants au sujet du vandalisme et des conséquences de ces actes. »

« De notre côté, la Ville travaille depuis quelques années en collaboration avec les travailleurs de milieu de la Maison des jeunes de Sainte-Julie, une agence de sécurité privée et la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent pour sensibiliser les utilisateurs des parcs au civisme et au respect à l’égard des biens publics et des autres usagers », a-t-il précisé.

Et puisqu’il est question du parc des Étangs-Antoine-Charlebois (qui est adjacent à Saint-Amable), ses responsables ont fait savoir qu’ils attendaient l’arrivée de petites tortues peintes à l’automne prochain. Étant donné qu’il s’agit d’une espèce vulnérable et que les œufs se trouvent à proximité du sentier principal dans de petites buttes de terre, les visiteurs doivent redoubler de prudence lors de leur visite et ils ne doivent pas oublier que les chiens ne sont pas autorisés pour préserver la quiétude des espèces en péril.