Soirée gala « Fais ton cinéma » réussie à De Mortagne !

La salle Desjardins de l’école De Mortagne a accueilli cet événement cinématographique exceptionnel le 24 mai avec la tenue de la soirée gala Fais ton cinéma 2023, résultat du travail acharné d’Olivier Chagnon, réalisateur membre de l’ARRQ, et Katia Cioce, actrice et cinéaste membre de l’UDA, qui partagent avec passion leur amour du cinéma avec les élèves des écoles secondaires.

Le projet « Fais ton cinéma » offre aux jeunes une expérience complète du processus de création cinématographique, de la conception initiale à la réalisation finale. En partenariat avec Productions MegaMix et son propriétaire, Jean-François Bouvette, Olivier et Katia, de Cinetix Films, offrent aux étudiants l’opportunité unique de s’immerger dans l’écriture, le casting, le tournage avec une équipe de techniciens en cinéma et un équipement professionnel, jusqu’à la grande soirée de première et de compétition Fais ton cinéma !

La soirée gala a marqué la dernière étape de ce projet passionnant, avec la projection en première des films « Un nouveau départ » de l’école Antoine-Brossard à Brossard et « Possession » de l’école De Mortagne à Boucherville. Le public présent a été captivé par la qualité artistique et technique de ces productions cinématographiques réalisées par les jeunes talents émergents.

La cérémonie de remise des prix a été l’un des moments forts de la soirée. Des trophées ont été décernés dans plusieurs catégories, mettant en valeur les meilleures techniciennes, les meilleurs acteurs dans un second rôle, la meilleure réalisatrice apprentie, le meilleur concept, les meilleurs acteurs principaux et enfin le meilleur film.

Olivier Chagnon, le réalisateur membre de l’ARRQ, s’est exprimé sur l’importance de cette initiative : « Fais ton cinéma permet aux jeunes de vivre une expérience enrichissante et formatrice dans l’univers cinématographique. Nous sommes fiers de les accompagner dans cette aventure et de contribuer à développer leur passion pour le septième art. »

Pour plus d’informations sur le projet « Fais ton cinéma » et les réalisations des jeunes étudiants, veuillez visiter le site web www.faistoncinema.com ou contacter olivier@cinetixfilms.com ou 450-904-3451.

En conclusion, la soirée gala Fais ton cinéma 2023 a été une réussite éclatante, célébrant le talent et la créativité des jeunes cinéastes. Grâce à l’engagement d’Olivier Chagnon, Katia Cioce et Productions MegaMix, ces élèves ont pu exprimer leur passion pour le cinéma et présenter leurs réalisations remarquables lors de cette soirée mémorable.