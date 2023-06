Le trophée de la Coupe Davis à Boucherville

Pour souligner la victoire de l’équipe canadienne de tennis, le trophée de la Coupe Davis a été exposée au Sani Sport de Boucherville le 17 juin dernier.

Sur la photo, on reconnaît, Sébastien Lareau, ancien joueur de tennis professionnel et médaillé d’or olympique, Raouf Absi, conseiller municipal à Boucherville, Eugène Lapierre, ancien directeur de l’Omnium Banque Nationale, Ricky Twynam, directeur tennis et propriétaire de clubs Sani Sport et Daniela Petkova, présidente-directrice-générale et propriétaire des clubs Sani Sport.