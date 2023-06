Campagne de valorisation du métier de policier

Le 12 juin dernier, l’ADPQ (Association des directeurs de police du Québec) a lancé une campagne de valorisation de la fonction policière lors d’une conférence de presse à Saint-Jean-sur-Richelieu.



Il s’agit d’une première dans l’histoire du Québec.



Cette initiative est d’ailleurs appuyée par le ministère de la Sécurité publique et par les principaux syndicats de police du Québec.



Plus d’une dizaine de capsules seront diffusées au cours de la prochaine année.



Différents thèmes seront abordés tels que la violence conjugale, les disparitions, la sécurité routière, la violence armée, le sextage et les agressions sexuelles.



Les quatre grands objectifs:



Mieux faire connaître le quotidien des policiers

Faire découvrir l’humain derrière l’uniforme

Développer les bons réflexes citoyens a` avoir lors d’une intervention policière

Augmenter la fierté des policiers