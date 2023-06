Trois jeunes à la rencontre des autres jeunes de Varennes, dans la rue, cet été

Trois travailleurs de milieu sillonneront les rues et parc de Varennes cet été. Le travail de milieu repose sur une approche axée sur la réduction des méfaits, établissant ainsi une relation de confiance avec les jeunes. Depuis quelques semaines, Laurence Coté, Alexi Horth et Alexandra Hamel, employés de la Maison des jeunes de Varennes, ont pris l’initiative de rencontrer les jeunes. Ces travailleurs de milieu parcourront le territoire de Varennes du mardi de 13 h à 21 h et du mercredi au samedi de 15 h 30 à 23 h 30. Il ne faut pas hésiter à aller à leur rencontre et à échanger avec eux ou même à les contacter au 438-526-6912. Leur présence cet été sur le territoire de Varennes est rendu possible grâce à un programme du ministère de la Sécurité publique du Québec.