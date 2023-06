Les Rugissants et leur directeur artistique Xavier Brossard-Ménard ont offert un fabuleux concert à l’église Sainte-Famille de Boucherville le 16 juin dernier : Requiem de Fauré et de Duruflé : Lumières immortelles.

Dans le cadre du Festival Classica, le public s’est laissé transporter par des chefs d’oeuvres du répertoire français en compagnie de Mária Budáčová à l’orgue, Hugo Laporte (Baryton), Marie-Andrée Mathieu (Mezzo) et Valérie Milot à la harpe.