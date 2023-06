Ordre du mérite : Boucherville remet deux prix Coup de chapeau

Deux prix Coup de chapeau ont été remis dans le cadre de la séance publique du conseil municipal le 12 juin dernier. Les récipiendaires sont l’entreprise bouchervilloise Tootelo Innovation, pour son prix « Employeur de l’année2023 », ainsi que Jean-Claude et Gisèle Boutet, pour leur implication communautaire exceptionnelle.



Tootelo Innovation s’est vu remettre le prestigieux prix « Employeur de l’année 2023 » lors du dernier gala des Mercuriades, qui s’est déroulé le 23 mai dernier au Palais des congrès de Montréal. Cette PME québécoise fondée en 1994 est composée de 285 employés, qui se consacrent notamment au développement de solutions technologiques innovantes adaptées aux secteurs de la santé, de l’immobilier, de la gestion de contact client et de la publicité numérique. L’entreprise favorise la gestion collaborative, ce qui signifie que tous les employés ont un pouvoir décisionnel et bénéficient d’une formation continue, d’une grande flexibilité et d’un équilibre sain entre la vie professionnelle et personnelle.



« Ce que vous avez mis en place pour le maintien de pratiques innovantes en gestion des ressources humaines vous a mené à cette distinction. Je vous encourage à continuer à vous investir dans votre entreprise et à poursuivre sur cette voie de l’excellence », de mentionner M. Jean Martel, maire de Boucherville.



Dans un deuxième temps, le conseil a tenu à honorer Jean-Claude et Gisèle Boutet, tous deux âgés de 96 ans et fêtant leur 75e anniversaire de mariage ce mois-ci, pour leur importante implication communautaire au sein de la communauté bouchervilloise. Mme Boutet, aquarelliste et artiste multidisciplinaire, a entre autres conçu l’immense fresque historique de Boucherville brodée à la main qui se trouve à la bibliothèque municipale, elle a également été bénévole pendant de nombreuses années au sein de la popote roulante, et elle a reçu une médaille de l’Assemblée nationale en raison de sa grande implication pour les fêtes du 325e anniversaire de Boucherville. Quant à M. Boutet, ébéniste aguerri, il y a réalisé plusieurs œuvres au cours de sa carrière, notamment du mobilier liturgique et d’autres éléments sacrés pour la Paroisse Saint-Louis, dans laquelle il est très impliqué.



« Je tiens à vous adresser toute ma reconnaissance pour votre temps, votre énergie et votre engagement dans la communauté, qui ont été très précieux. Nous tenons à souligner cette implication aujourd’hui », de poursuivre Jacqueline Boubane, porte-parole de l’Ordre du mérite et conseillère municipale.