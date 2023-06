Lancement d’un parcours annuel pour manger plus local, une bouchée à la fois, en Montérégie!

Les Montérégiens sont invités à relever le Défi je mange local, un parcours annuel pour manger plus d’aliments locaux, une bouchée à la fois.

L’événement, porté par le Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec (RTCBQ), outille les participantes et les participants à cuisiner les produits locaux, produire eux-mêmes leur nourriture et s’approvisionner localement.

Le Défi je mange local, auparavant appelé Défi 100 % local, fait « pot de confiture » neuve. L’événement qui se tenait en septembre lors de ses 8 premières éditions devient un parcours à l’année. L’objectif n’est pas de s’alimenter entièrement de produits locaux, mais bien d’y aller progressivement, dans le plaisir et la découverte, en solo, en famille ou en communauté ! L’équipe du Défi je mange local, avec derrière elle les Tables de concertation bioalimentaire de toute la province, est déjà prête à accompagner la population grâce à des outils:

● Une plateforme en ligne exclusive aux personnes participantes offrant conférences, ateliers et une foule d’autres outils

● Un groupe Facebook privé pour favoriser les échanges au sein de la communauté tissée serrée du Défi

● Des infolettres ludiques aux saveurs de l’identité culinaire de chacune des régions du Québec

● Du contenu utile (et divertissant) sur les réseaux sociaux Une bouchée à la fois

« Ce que nous désirons démontrer avec la nouvelle mouture du Défi, c’est que ce n’est pas une compétition dans laquelle nous visons à coup sûr le 100 %, mais plutôt une façon de s’outiller pour s’alimenter localement en fonction de ses propres objectifs.

Le Défi mise sur la collaboration, la découverte d’entreprises bioalimentaires de la région, les essais et erreurs, la participation en famille ou en communauté et sans oublier : le plaisir! Le Défi se vit au rythme du participant (comme le slogan « Défi je mange local : une bouchée à la fois », précise Maude St-Hilaire, conseillère aux communications et gestionnaire de projets à La Montérégie, le Garde-Manger du Québec chez Expansion PME. Pour participer au Défi je mange local et avoir ainsi accès au contenu exclusif, la population de la Montérégie n’a qu’à s’inscrire gratuitement au defijemangelocal.ca.