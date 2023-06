La Ville de Sainte-Julie propose de nombreuses activités pour célébrer la Fête nationale

La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à participer aux nombreuses festivités organisées le 24 juin pour célébrer la Fête nationale.



Lors du Julie-Tour, les cyclistes sont invités à parcourir un itinéraire de 9,5 km comprenant des stations d’animation pour divertir les petits et les grands. Le départ et l’arrivée se feront à la pente à glisser. Les cyclistes sont attendus à 9 h sur le site de l’événement. Un échauffement se tiendra à 9 h 15 et le départ se fera à 9 h 30. Au retour, il y aura une distribution de friandises glacées et de l’animation.



En soirée, les Julievilloises et les Julievillois sont invités à enfiler leurs vêtements blancs et bleus et à venir célébrer sous le thème Entrez dans la danse à la pente à glisser. De 17 h à 20 h 30, des activités seront proposées dans la zone familiale située dans le stationnement de l’aréna. Les jeunes pourront jouer à des jeux de kermesse, se faire maquiller et plus encore. Dès 20 h 30, QW4RTZ ouvrira la soirée en musique. À 22 h, un feu d’artifice illuminera le ciel au grand bonheur de tous.



Il est interdit d’apporter des boissons alcoolisées et des contenants de verre. Toutefois, des consommations et des collations seront en vente sur le site de l’événement. Les citoyens sont invités à prévoir de l’argent comptant pour la cantine. Les chiens en laisse seront autorisés sur le site de l’événement. Les chiens de 20 kg et plus devront porter le harnais ou le licou.



« Entrons dans la danse pour célébrer notre Fête nationale ! J’invite tous les citoyens à venir festoyer le 24 juin à la pente à glisser. Cette année, nous avons la chance d’accueillir le groupe de renom QW4RTZ qui fera des prestations de musique pop a cappella », a souligné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.