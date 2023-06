La DG de DEL devient présidente de Montérégie Économique

Julie Ethier, directrice générale de Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) devient la nouvelle présidente du conseil d’administration de l’organisme Montérégie Économique. Vice-présidente de Montérégie économique depuis 2019, Julie Ethier accède à la présidence en succédant à Joanne Brunet, directrice générale de Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV), qui était en poste depuis 2018. Le mandat de Mme Ethier à la présidence est prévu pour une durée d’un an.

Rappelons que Montérégie Économique est un regroupement régional constitué des services ou des organismes de développement économique mandataires des MRC en Montérégie ainsi que de l’agglomération de Longueuil. En place depuis 1981, l’OBNL outille les développeurs économiques de la région en soutenant et en stimulant l’entrepreneuriat, l’innovation et la croissance des entreprises. Il s’agit d’un réseau fort et concerté qui permet une action d’une seule et même voix auprès des instances gouvernementales.