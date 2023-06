Découvrez la vraie nature des montérégiennes avec une série vidéo inédite et une application web interactive!

La Coalition des montérégiennes est fière de présenter ses deux plus récentes réalisations : une plateforme web interactive et une série de capsules vidéo qui mettent en valeur les milieux naturels des 10 collines montérégiennes, c’est-à-dire Oka, Mont-Royal, Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Saint-Grégoire, Rougemont, Yamaska, Brome, Shefford, Mégantic ainsi que le mont Rigaud. Cette nouvelle vitrine pose un regard sur l’ensemble unique et distinctif que forment les collines et invite à découvrir leur beauté et leurs innombrables trésors. Il s’agit d’un atout majeur pour faire connaître au grand public leur importance, les menaces qui pèsent sur elles et les solutions pour qu’elles soient protégées – un travail qui sera poursuivi et bonifié au fil du temps.



Conçue pour vulgariser et illustrer le travail de conservation qui se fait sur les collines, la plateforme web suscitera l’intérêt de ceux et celles qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur ces joyaux de biodiversité. « Autant le milieu éducatif, scientifique, que les amoureux de géologie, de biologie, ou toute personne simplement curieuse pourra plonger tête première dans les enjeux de protection qui concernent les collines montérégiennes. Cette plateforme présente de manière originale et accessible le Plan régional de conservation et de connectivité des montérégiennes. Bon à savoir : elle inclut également les plans de conservation spécifiques à chaque colline, qui décortiquent les défis qui se posent à l’échelle locale », précise Éric Malka, directeur général, Connexion Nature – l’organisme ayant piloté la réalisation du Plan régional de conservation et des capsules vidéo.



Quant aux vidéos, elles sont présentées sous forme de série comportant au total 13 capsules vidéo, qui sera dévoilée progressivement d’ici à l’automne 2023 sur les réseaux sociaux de la Coalition. Les images inédites, tournées au fil des saisons et à la grandeur du territoire, provoquent un « effet wow » garanti! L’écoute des 11 premières capsules divulgue des vues spectaculaires, qui reflètent les principales caractéristiques de chacune des collines. Semaine après semaine, une nouvelle colline sera ainsi présentée en images. Et pour souligner l’anniversaire de la Coalition à l’automne 2023, deux vidéos de plus viendront clore la série en beauté, en posant un regard global sur l’ensemble que forment les collines. Différents angles seront abordés par des personnes passionnées de sujets aussi captivants que la géologie, la conservation et la connectivité des milieux, l’occupation du territoire, l’engagement citoyen, etc.



Parcourant le territoire d’ouest en est sur plus de 250 km, la série de vidéos débute en mai en braquant les projecteurs sur le mont Rigaud – bien qu’elle ne partage pas la même formation géologique que les montérégiennes, cette colline fait face aux mêmes enjeux de protection. Le territoire du mont Rigaud est un véritable poumon pour la région de Vaudreuil-Soulanges. Saviez-vous qu’on y retrouve l’une des rares forêts anciennes du sud du Québec, 240 espèces d’oiseaux et une multitude d’animaux, dont le coyote et le pékan! C’est un lieu à découvrir et à protéger!



Visionnez dès maintenant la vidéo sur le Mont Rigaud en cliquant ici : https://youtu.be/Q3UK_SAvgrQ



La Coalition des Montérégiennes souhaite remercier RBC par l’entremise de son programme Techno nature et la Fondation Echo pour leurs contributions financières respectives à ces deux projets. Soulignons également que ce projet a été réalisé dans le cadre du Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN) de Conservation de la nature Canada. Enfin, il est essentiel de souligner le travail des nombreux artisans qui ont contribué à la réalisation de ces outils d’éducation pertinents. Les contenus riches autant en qualité qu’en quantité qu’on y retrouve témoignent de l’amour pour ces lieux emblématiques qui touchent la moitié de la population du Québec!