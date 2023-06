Une programmation variée offerte aux jeunes cet été à la bibliothèque de Sainte-Julie

Cet été, la bibliothèque municipale de Sainte-Julie proposera une programmation estivale diversifiée aux jeunes de 3 ans et plus. Les activités sont gratuites, mais la plupart exigent une inscription. Les inscriptions débuteront à partir du 17 juin.



Club de lecture d’été et Mini-club

Pour susciter ou entretenir l’amour des livres chez les jeunes, le club de lecture d’été est de retour. Le choix des lectures demeure libre. L’activité de lancement, cherche et trouve, aura lieu le samedi 17 juin et une grande fête de clôture sera organisée à la fin de l’été pour les participants qui auront atteint leur objectif.



Les ateliers du jeudi

Les ateliers du jeudi proposeront des bricolages et des expériences scientifiques stimulantes.



Bricoler, inventer, s’amuser ! Activités spéciales du vendredi et Recettes et expériences scientifiques

Pour les artistes en devenir, l’activité bricoler, inventer, s’amuser ! proposera des bricolages étonnants. Les activités spéciales du vendredi et les recettes et expériences scientifiques varieront selon les goûts des participants.



Activités dans les parcs

Aux heures du conte du mercredi, de belles histoires seront racontées en plein air pour le plus grand plaisir des tout-petits. L’Escouade du livre proposera des livres et des bricolages sous la tente pour les promeneurs de 5 à 14 ans. Les boîtes de livres Faites circuler vos livres ! sont de retour dans les parcs Jules-Choquet, du Sorbier, Edmour-J.-Harvey et N.-P.-Lapierre. Les citoyens peuvent prendre un livre gratuitement en échange d’un autre.



Livres en voyage

Les enfants pourront emprunter des trousses de lecture comprenant des ensembles de livres afin de continuer la lecture en vacances.



Exploration du Médialab

Les citoyens sont invités à participer aux ateliers découvertes du Médialab les samedis.



Pour plus de détails sur les lieux et les heures des différentes activités les citoyens peuvent visiter le ville.sainte-julie.qc.ca ou appeler au 450 922-7070.