Le bilan des patrouilles nautiques fait toujours des vagues

Les pompiers de l’agglomération de Longueuil sont intervenus 40 fois sur le fleuve l’an dernier. Il s’agit là d’une baisse de dix-neuf appels d’urgence par rapport à l’été 2021.

Martin Girard indique que le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) effectue des interventions sur les eaux du fleuve entre Laprairie et Varennes, mais que c’est à la hauteur de Boucherville que les interventions sont concentrées. Sur les 40 interventions réalisées l’an dernier, 17 étaient à Boucherville, ce qui représente 42 % de l’ensemble des interventions.

La patrouille nautique du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) note également une diminution de l’achalandage sur le fleuve. L’été dernier, les agents de la patrouille ont répondu à 30 appels d’assistance avec le SSIAL et participé à 11 événements de sauvetage ou de remorquage. Ils ont procédé à 253 inspections de conformité d’embarcation. Ils ont remis 269 avis nautiques de non-conformité, 44 constats d’infraction et procédé à l’arrestation de deux plaisanciers pour facultés affaiblies.

« Près de 85 % de nos interventions ont été faites dans les îles de Boucherville, mentionne le capitaine Jonathan Rannou. La cohabitation entre les différentes embarcations est un grand défi, ainsi que les motomarines qui sont en location. »

La garde côtière canadienne de son côté a effectué 66 sorties, essentiellement entre le pont-tunnel et les limites de Varennes. Elle est intervenue dans 32 cas d’assistance. Les 30 patrouilleurs ont cumulé 950 heures de bénévolat.

Ces patrouilleurs seront à nouveau en activité sur les eaux du fleuve cet été.