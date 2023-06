Le gouvernement Fédéral recommande un programme de protection des berges entre Varennes et Contrecoeur

Les nombreuses démarches entreprises par le comité pour la protection des berges du fleuve St-Laurent entre Varennes et Contrecœur ont été entendue par le gouvernement fédéral.

Le comité permanent des transports de la Chambre des communes qui a récemment tenu des consultations publiques sur cet enjeu estime que la situation de l’érosion des berges du Saint-Laurent doit être adressée avec un programme de protection dans les secteurs les plus touchés par le phénomène.

Selon le Comité de protection des berges du Saint-Laurent (CPBSL), à partir de 1966, le gouvernement fédéral entreprenait des ouvrages de protection dans les secteurs du fleuve Saint-Laurent où plus de 50 % de l’érosion des berges aurait été attribuable à la navigation. Toujours selon le CPBSL, le programme serait passé du ministère des Travaux publics à la Garde côtière canadienne en 1982, étant considéré comme « une activité d’entretien et de sécurisation du chenal maritime ».

En 1993, le gouvernement fédéral aurait abandonné l’entretien d’ouvrages de protections existants, se limitant à la construction de nouveaux projets jusqu’à l’abolition du programme en 1998. Le gouvernement fédéral aurait à l’époque invoqué des questions budgétaires et remarqué que le programme tombait hors de ses « responsabilités essentielles ».

C’est à la lumière de ces éléments que le comité a formulé six recommandations soit :

1-Programme de protection des berges

Que le gouvernement du Canada rétablisse un programme de protection des berges dans les secteurs du fleuve Saint-Laurent où l’érosion serait causée de façon significative par les effets de la navigation, particulièrement là où le canal est étroit et davantage exposé au batillage, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et municipaux, les groupes autochtones, l’industrie et les experts scientifiques.

Recommandation 2 – Tirer parti de la recherche

Que le gouvernement du Canada continue d’investir dans des travaux de recherche visant à fournir des orientations techniques pour aider à évaluer les meilleures solutions à l’érosion des berges en fonction des circonstances et tire mieux parti de la recherche existante et des programmes fédéraux.

Recommandation 3 – Inventaire des zones affectées

Que le gouvernement du Canada dresse un inventaire des zones affectées par l’érosion sur les Grands Lacs, le long de la voie navigable du Saint-Laurent, et des chenaux maritimes et qu’il identifie les sites les plus vulnérables où une intervention devrait être priorisée.

Recommandation 4 – Financement de la recherche

Que le gouvernement du Canada soutienne la recherche visant à trouver le moyen le plus approprié pour protéger les berges et protéger les écosystèmes des dommages causés par le trafic maritime.

Recommandation 5 – Mesures de réduction de vitesse

Que le gouvernement du Canada évalue l’efficacité des mesures actuelles de réduction de vitesse volontaire des navires commerciaux, et qu’il envisage de les appliquer à plus grande échelle par le biais de réglementation formelle.

Recommandation 6 – Mise en valeur et restauration des milieux riverains

Que le gouvernement du Canada explore la possibilité de mettre en place un fonds de restauration et de mise en valeur des milieux riverains affectés par l’érosion qui serait financé par les utilisateurs commerciaux du corridor fluvial.



Pour le député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, Xavier Barsalou-Duval, qui soutient le comité dans ses démarches depuis le début, « c’est une belle avancée qui me remplit d’espoir pour les riverains comme pour la santé de notre fleuve Saint-Laurent.. C’est une première ! On s’est non seulement entendus sur la reconnaissance du problème, mais aussi sur les solutions à apporter ».