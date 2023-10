Un BAPE pour le port de Montréal à Contrecoeur ce n’est ni être contre le projet, ni être de « gauche radicale »

Québec solidaire Verchère réitère l’importance de la tenue d’un BAPE concernant le port de Montréal à Contrecoeur et expose son étonnement vis-à-vis le communiqué du PQ de Verchères qui argüe que « certains intervenants, surtout issus de la gauche radicale, continuant à discréditer ce projet ». Pour nous, il n’est pas question d’être contre le projet d’extension du port de Montréal coute que coute, mais il n’est pas non plus question d’être inconditionnellement en accord avec le projet.



Au sens de Québec solidaire Verchères, il faut rester pragmatique dans ce dossier. Ainsi, il n’est pas judicieux de baser la réflexion du port uniquement sur les déclarations et de la documentation produite par Port de Montréal, car Port Montréal est une organisation qui milite en faveur du projet qui est le sien. Il ne semble pas plus raisonnable de se baser sur des études commandées par Port Montréal pour ces mêmes raisons ou sur l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, un organisme fédéral qui n’a pas évalué les impacts de la desserte terrestre d’un tel projet. Pour soutenir une décision éclairée, il faudrait une organisation indépendante qui « informe et consulte les citoyens, enquête, puis avise le ministre responsable de l’Environnement […] afin d’éclairer la prise de décision gouvernementale », ça tombe bien, c’est justement le mandat du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement !



Un BAPE, ce n’est pas une position agressive ou anti projet, c’est une position pragmatique qui prône un développement positif et écologique de notre économie. Si ce projet se concrétise et que la population se réveille face à des désagréments évitables face au fait accompli, c’est l’acceptabilité sociale face au développement économique qui en prendra un coup !



Québec solidaire Verchère est d’ailleurs surpris que le PQ de Verchères se positionne contre un BAPE alors que même le candidat du PQ pour Verchères à l’élection de 2022 se disait en faveur d’un BAPE qui « permettrait d’impliquer les citoyens dans le processus de décision. ».

Rappelons tout de même qu’il est question d’un projet qui met en danger une espèce protégée, que le port engendrera jusqu’à 1200 passages de camion par jour, 2 passage quotidien de train et 3 passages de navires par semaine, les impacts sont considérables et méritent d’être évaluées de manière indépendante et sérieuse.

Finalement, nous sommes déçus de voir le PQ de Verchère prendre des positions condescendantes, clivantes, non constructives et vendues inconditionnellement à un projet qui reste un projet d’intérêts privés. Accuser ses adversaires politiques de « woke » et de « gauche radicale » comme il l’a fait n’est pas une attitude digne de la nation québécoise et du débat dans notre société. Ainsi et à la lumière de la demande du PQ de Verchères qui « invite les opposants à mieux se renseigner sur le projet en s’adressant directement aux autorités concernées », nous appelons à un BAPE qui est pour nous une « autorit[é] concern[ée] » et qui permettra la conception d’un projet qui répond à nos ambitions de transparence et d’écologie.