Varennes instaure le programme « Picto-Sécur »

La Ville de Varennes se joint au Programme Picto-Sécur instauré par la Ville de Victoriaville, qui consiste à installer une plaquette signalétique près de la porte du logement des résidents aînés. Cette plaquette affiche les limitations fonctionnelles du citoyen et facilite ainsi les interactions sociales et les évacuations d’urgence.

« Il s’agit d’un outil pour améliorer la sécurité de nos aînés, mais aussi à améliorer la compréhension et leur offrir un soutien adapté. Nos services d’urgence pourront mieux répondre à leurs besoins. Présent pour le moment à la Résidence Varennes, nous espérons que Picto-Sécur puisse faire son entrée dans toutes les résidences pour aînés de Varennes » a déclaré le maire, Martin Damphousse.

Avec ces repères visuels, les services d’urgence sont informés rapidement des particularités quant à l’état de santé des résidents et ainsi adapter leurs interventions. Il s’agit d’une participation volontaire, dans le respect des droits des résidents.

Picto-Sécur est un projet de la Ville de Victoriaville, qui a été inspiré par le projet Pictogramme de la Ville de Repentigny développé en 2014.