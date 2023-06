Une jeune varennoise veut vous couper les cheveux en quatre

En plein cœur de la haute saison du Défi têtes rasées Leucan Montérégie invite la population à s’inscrire à son événement de rasage régional. Et c’est une jeune varennoise, Émilie Katalan, 20 ans que en sera la porte-parole officielle, cette année Le Défi aura lieu le dimanche 11 juin prochain, de 13 h à 15 h, à Centre commercial Promenades St-Bruno, à Saint-Bruno-de-Montarville.

En 2020, des épisodes de fièvre ont mené Émilie, alors âgée de 17 ans, à consulter à l’hôpital. Une grippe et une pneumonie ont fait partie des diagnostics possibles, mais rien d’inquiétant n’avait été décelé à ce moment. Six semaines plus tard, elle était de retour à l’hôpital pour un suivi qui l’a finalement menée au CHU Sainte-Justine où le diagnostic est tombé : elle était atteinte d’un lymphome de Hodgkin, stade 2.

Avec le soutien de ses proches et de Leucan, elle a entrepris les traitements en faisant preuve d’un grand positivisme. Christelle, sa conseillère de Leucan, s’assurait de faire des suivis avec elle et de prendre de ses nouvelles. Malgré sa grande résilience, Émilie a fait face à certaines difficultés pendant les traitements. Parmi celles-ci, le changement d’apparence physique : la perte de ses cheveux et l’enflure causée par la prise de cortisone ont eu un impact sur son estime de soi. « Lorsque les participants du Défi rasent leurs cheveux, ils prennent une importante décision personnelle. Pour les jeunes atteints de cancer, je vous assure que ce geste est immense. Voir toutes ces personnes qui sont prêtes à laisser partir leurs cheveux et à changer leur apparence volontairement pour nous soutenir et nous encourager, ça fait chaud au cœur », souligne Émilie, maintenant en rémission d’un lymphome de Hodgkin.

Émilie invite donc la population à offrir son soutien aux enfants atteints de cancer et à relever le Défi le 11 juin prochain. Tous les détails sont sur le site internet de Leucan.

Le Défi têtes rasées Leucan fête son 20e anniversaire. Près de 100 000 personnes ont participé au Défi en 20 ans et plus de 63 millions de dollars ont été amassés.