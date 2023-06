Varennes : assemblée générale de l’Arc-en-ciel des Seigneuries

L’assemblée générale annuelle du groupe d’entraide en santé mentale, l’Arc-en-Ciel des Seigneuries se tiendra le 15 juin prochain, à 17h30, à la Maison grise de Varennes, située au 50 rue de la Fabrique.

L’organisme présentera ses activités et états financiers de la dernière année et ses grandes orientations pour la période 2023-2026. Ces informations sont les bases de sa planification stratégique et guideront ses actions pour les années à venir.

« Cette assemblée générale marquera le début d’un renouveau marqué par la croissance et l’accomplissement de nos objectifs communs. Nous avons hâte de vous retrouver et de partager ce moment important avec vous tous!, souligne l’équipe de l’Arc-en-Ciel. Merci à tous ceux qui ont contribué jusqu’à présent et qui continueront de soutenir notre cause. »