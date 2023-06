Deux entreprises de Boucherville lauréates des prix d’excellence de la CCIRS

Le Gala des Prix d’excellence de la Chambre de commerce e d’industries de la Rive-Sud tenu jeudi dernier à l’hôtel Mortagne de Boucherville, aura aussi permis d’honorer une quinzaine d’entreprises de la région dont deux de Boucherville dont l’Atelier la flèche de fer inc (Groupe AFFI) qui a remporté les grands honneurs dans la nouvelle catégorie Entreprise d’économie sociale. Groupe AFFI Logistique est un impartiteur d’activités de logistique et de fabrication, telles que l’assemblage, l’emballage, l’étiquetage et le montage. Depuis près de 50 ans, l’organisation se distingue en proposant un service de sous-traitance clé en main aux entreprises québécoises, tout en permettant à des personnes différentes de se réaliser professionnellement et personnellement. Groupe AFFI offre un milieu de vie dynamique à ses 500 employés, dont 80% vivent avec des limitations fonctionnelles (physique, auditive, visuelle, intellectuelle, santé mentale)

Par ailleurs le Groupe SVR également de Boucherville a été honoré dans la catégorie ‘Entreprise manufacturière et ou de distribution de moins de 10 M$ ». « Groupe SVR, est une entreprise qui se spécialise dans la conception et la fabrication de produits en verre sur mesure.

Des lauréats de Longueuil

Le Gala d’excellence aura par ailleurs permis d’honorer six entreprises de Longueuil soit

« Juliette & Chocolat » qui a reçu le Prix coup de cœur du public, la compagnie Amélys dans la catégorie Entreprise de service 20 employés et plus alors que le Prix Étinc’elle a été remis à Cathie Guimond. Dans la catégorie Exportation le grand prix a été remis à l’entreprise D-BOX alors que la catégorie Innovation et technologies a vu le Laboratoire Innodal mériter les grands honneurs. Enfin le prix pour la nouvelle entreprise est allé à « The Pretty Ugly Company »