La piscine de Sainte-Julie a besoin d’amour!

Il fait beau, il fait chaud et c’est tant mieux, car les gens pourront se baigner dans leur piscine ou aux installations extérieures de la Ville, mais pas à la piscine municipale de Sainte-Julie puisqu’elle a grand besoin d’amour!

Dès le 10 juin, on entreprendra la phase 1 des travaux de mise aux normes de la filtration afin d’éviter les annulations d’activités qui ont été subies au cours des derniers mois. Cela entrainera la fermeture du bassin principal jusqu’à la session d’automne 2023. Il est à noter que, durant cette période, les cours de natation seront offerts à la piscine extérieure du parc Jules-Choquet et à la piscine de Saint-Amable.

Il y aura reprise des activités de bains libres et de cours offerts selon la programmation régulière, de l’automne 2023 jusqu’au printemps 2024. Par la suite, les responsables du Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) entreprendront la deuxième phase des travaux de revitalisation des vestiaires, des bassins, du tremplin et de la glissoire. Ces travaux débuteront au printemps 2024 et se termineront au courant de l’automne 2024.

Afin de maintenir l’offre aux amateurs de natation, le CCSSJ a établi une entente auprès de la Ville de Beloeil qui fait en sorte que, dès maintenant, les citoyens de Sainte-Julie et de Saint-Amable pourront participer aux bains libres offerts au Centre aquatique de Beloeil. Cette entente sera en vigueur jusqu’à la fin de la seconde phase de travaux, soit au courant de l’automne 2024.

Les citoyens des deux villes pourront se procurer des cartes Accès 10 passages ou un abonnement au Centre aquatique Beloeil au tarif « résident » et les entrées unitaires seront offertes au tarif « non-résident ». Il est à noter que, pour ces citoyens, les abonnements à la piscine du Centre aquatique Beloeil permettront aussi d’accéder aux bains libres offerts à la piscine du CCSSJ. Ainsi, ils auront accès aux horaires des deux installations pour le même prix avant la seconde fermeture pour la phase 2 des travaux.

Et finalement, à compter du printemps 2024 (durant les travaux de la seconde phase), les citoyens de Sainte-Julie et de Saint-Amable pourront s’inscrire aux cours offerts au Centre aquatique Beloeil en payant le coût « résident ».