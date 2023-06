Le 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie arrive à Varennes le 11 juin

01En raison des 222 véhicules récréatifs et des 1110 cyclistes qui arriveront à Varennes pour clore l’événement, plusieurs entraves seront en place les 10 et 11 juin en ce qui concerne le parc de la Commune :



les stationnements

l’aire de mise à l’eau

l’accès restreint aux espaces verts

l’accès restreint à la piste cyclable

Le 11 juin en ce qui concerne le trajet des cyclistes, le trajet des VR et les zones de stationnement réservées pour l’organisation:



Chemin du Petit-Bois

Rue du Souvenir

Boulevard Lionel-Boulet

Route Marie-Victorin

Route 132

DÉTAILS DES ENTRAVES :



CHEMIN DU PETIT-BOIS, 11 juin 2023, 10 h à 20 h :



Fermeture complète entre la rue Jules-Phaneuf et la montée de Picardie (circulation locale possible, en direction Ouest seulement)

1 voie en direction Est, entre la rue de la Rivière et la rue Jules-Phaneuf

Fermeture de l’accès au chemin du Petit-Bois via montée du Lac

RUE DU SOUVENIR, 11 juin 2023, 10 h à 20 h :



Circulation locale seulement

FERMETURE DE LA PISTE CYCLABLE, 11 juin :



Secteur sud du parc de la Commune

INTERDICTION DE STATIONNER :



Chemin du Petit-Bois, 11 juin de 10 h à 20 h

Stationnement du parc de la Commune, 10 et 11 juin

Rue du Souvenir, 11 juin

FERMETURE DE L’AIRE DE MISE À L’EAU DU PARC DE LA COMMUNE, 10 et 11 juin.



ACCÈS RESTREINT AU PARC DE LA COMMUNE, du 1er au 16 juin :

Présence des équipes du Grand défi au parc de la Commune pour le montage et le démontage du site des festivités (chapiteaux, machinerie, véhicules, etc.). Accès restreint à certains moments.



PASSAGE DU PELOTON :



Boulevard Lionel-Boulet

Route Marie-Victorin

Route 132





Afin de prévoir vos déplacements, merci de consulter la liste des entraves.



Pour plus de renseignements sur le 1000 KM, visitez le site Web du Grand défi Pierre Lavoie le1000km.com.



Pour vos questions et commentaires, écrivez à l’équipe du Grand Défi Pierre Lavoie à l’adresse courriel 1000km@legdpl.com.