Distribution d’arbres de la députée de Verchères : une première édition réussie

Vendredi le 19 mai dernier, à l’occasion du Mois de l’arbre et des forêts, la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy a distribué 300 pousses d’arbres aux élèves, aux parents et aux personnels de l’école primaire Mère-Marie-Rose à Contrecoeur.



Cette initiative du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en collaboration avec les Clubs 4-H du Québec, permet de sensibiliser les citoyens à l’importance du respect des arbres et de notre patrimoine forestier. En tout, ce sont près d’un millier de plants qui sont distribués gratuitement à l’échelle du Québec. Ce mois est l’occasion de mettre en valeur l’importance des ressources forestières dans notre vie quotidienne.



« Cette première édition bien accueillie m’a permis de faire plus ample connaissance avec de nombreux citoyens et citoyennes. Je remercie tout particulièrement le directeur de l’école primaire Mère-Marie-Rose, M. Michel Kennedy, qui a accueilli cette initiative avec enthousiasme. Grâce à sa collaboration, j’ai pu distribuer quelque 300 pousses d’arbres avec l’aide de mes attachées politiques.



Les enfants étaient curieux et enjoués à l’idée de planter une pousse d’arbre qui deviendra grande ! Ils ont tous bien pris le temps de faire leurs choix entre les différentes essences d’arbres disponibles : soit le chêne rouge, l’érable à sucre, l’érable rouge, le cerisier tardif et le bouleau jaune. Une activité que nous referons l’an prochain, assurément ! », a mentionné Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie.