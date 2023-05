Varennes réserve 10 millions $ pour exercer son droit de préemption

La Ville de Varennes exercera ou n’exercera pas son droit de préemption sur environ 140 propriétés situées sur le territoire de la Ville, incluant l’Ile Ste-Thérèse mais une chose semble certaine, elle s’y prépare. Lors de la réunion des élus du 1er mai dernier, ceux-ci ont en effet adopté un règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour acquérir des immeubles en vertu du règlement sur le droit de préemption n’excédant pas 10 millions de dollars pour acquitter le cout d’acquisition et incluant les couts de démolition, de redéveloppement du site et de relocalisation.

Il s’agit en fait d’une forme de fonds de prévoyance car, comme l’a à nouveau expliqué le directeur général de la Ville, Sébastien Roy, la Ville n’achètera pas systématiquement les quelque 140 propriétés d’intérêt identifiées dans le cadre de la loi sur le droit.

La Ville de Varennes pourrait exercer son droit de préemption si et seulement si une des propriétés ciblées est en processus de vente. Si une offre est acceptée par le propriétaire, la Ville a maintenant le droit d’égaler l’offre (préalablement acceptée) et ainsi se porter acquéreur de la propriété parce qu’elle représente un intérêt pour la Ville, que ce soit pour sa valeur commerciale, environnementale, de loisir, de parc ou autres.

Le maire absent

En raison de la tenue des assises de l’Union des municipalités du Québec à Gatineau, le maire Martin Damphousse (pressentie pour être élu président de l’UMQ) était absent de l’assemblée publique, Celle-ci a été présidée par la mairesse suppléante Geneviève Labrecque. 19 citoyens ont assisté aux délibérations des membres du conseil.

EXO n’arrête plus sur Marie-Victorin

Les autobus d’EXO ne s’arrête plus entre la Montée de la Baronnie et Verchères ce qui se traduit par de nombreux inconvénients. Madame Séguin, qui habite justement ce secteur a demandé l’aide de la Ville car sa fille, par exemple, doit marcher près de trois kilomètres pour atteindre l’arrêt le plus proche de l’autobus. Selon le directeur général de la Ville, Sébastien Roy, EXO a mis en place une navette temporaire gratuite (un taxi) pour palier à ce problème et pour amener les utilisateurs jusqu’à l’arrêt le plus proche. EXO examine d’autres solutions et il y aurait cinq ou six endroits qui pourraient peut-être aménagés pour que l’autobus puisse y faire un arrêt.