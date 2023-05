1837-1838 Entre Richelieu et Saint-Laurent: une brochure distribuée par le député Barsalou-Duval

Saviez-vous que l’histoire des patriotes ne se résume pas qu’aux conflits à Saint-Denis et à Saint-Charles ? En effet, que plusieurs événements importants se sont déroulés un peu partout dans les villes de la circonscription de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères.

Le député Xavier Barsalou-Duval a eu l’idée de regrouper tous ces faits historiques mettant en lumière des acteurs-clé de ce pan important de l’histoire du Québec dans une brochure de 24 pages intitulée 1837-1838 Entre Richelieu et Saint-Laurent. Ce document unique sera distribué gratuitement par Postes Canada dans les 40 000 foyers de la circonscription vers le 20 mai, tout juste avant la fête des Patriotes.

Il est unique en ce sens que jamais les faits saillants entourant le mouvement patriote n’avaient été réunis dans un même produit. On fait référence, entre autres, à Bonaventure Viger né à Boucherville le 14 mai 1804, qui était un fervent disciple de Louis-Joseph Papineau. On y mentionne le conciliabule de Varennes, et précise que le comté de Verchères et la ville de Varennes sont parmi les endroits les mieux organisés et les plus actifs du côté patriote. Avec le Richelieu, l’axe Boucherville-Contrecœur compte aussi de nombreux chefs patriotes. On apprend également qu’il y avait une organisation et un camp armé patriote en provenance de Boucherville, et plus largement du comté de Chambly. Bref, sûrement plusieurs informations que peu connaissent.

Pour produire la brochure, le député a fait appel au service d’un étudiant universitaire en histoire, Jean-Philippe Desjardins-Warren, qui a effectué la recherche et la rédaction. Il était sous la supervision de l’historien et professeur Gilles Laporte.

La brochure très bien présentée graphiquement et abondamment illustrée se lit facilement. Elle deviendra un document de référence à conserver assurément. Elle est également accessible en version numérique que l’on peut télécharger à partir de la page Web du député.

Xavier Barsalou-Duval a procédé à son lancement officiel vendredi dernier, et il se dit particulièrement fier du produit final qui fait aussi le lien entre les citoyens de la circonscription.