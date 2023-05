Le parti Option Citoyens Citoyennes dédie son congrès de mi-mandat à l’environnement et aux sports

Le 29 avril dernier avait lieu à l’école Les Trois Saisons de Boucherville le congrès de mi-mandat du parti Équipe Jean Martel – Option Citoyens Citoyennes. Ce rassemblement était l’occasion pour les membres de cette formation politique de s’exprimer sur l’avenir de Boucherville, plus particulièrement en matière d’environnement et de sport.



Du côté des enjeux environnementaux, une cinquantaine de suggestions ont été proposées par les membres, dont celles notamment de la mise en place d’un plan d’action pour la réduction des gaz à effet de serre, l’augmentation de 17 % à 30 % de la superficie du territoire à des fins de conservation en harmonie avec les conclusions de la COP 15 de décembre dernier, la protection des plans d’eau et des berges et le reboisement encore plus rapide du territoire.



En ce qui concerne les sports et loisirs, l’élargissement du réseau cyclable, dont l’ajout de liens vers les parcs nationaux et vers la ville de Sainte-Julie, le projet de Centre multisport et l’agrandissement de la piscine extérieure du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier font partie des projets proposés par les membres.



« Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué au succès de ce congrès et qui ont pris le temps de soumettre des idées et des projets. Cet exercice permet de mettre à jour notre programme politique. Conformément à nos valeurs d’écoute, de service et d’ouverture d’esprit face aux projets rassembleurs, nous demeurons bien évidemment et en tout temps réceptifs à toutes nouvelles propositions soumises par la population de Boucherville », a conclu monsieur Martel.



La prochaine rencontre du parti Option Citoyens Citoyennes aura lieu à l’automne lors de l’assemblée générale annuelle. Les membres de la formation pourront alors discuter de l’avancement des différents projets et fixer des objectifs pour l’année à venir.

Source : Équipe Jean Martel – Option Citoyens Citoyennes