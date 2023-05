Pour le climat, agissons maintenant : 37 familles reçoivent un prix Coup de chapeau!

Le conseil municipal de Boucherville a remis un prix Coup de chapeau aux 37 familles ayant participé au projet pilote Pour le climat, agissons maintenant! Ce projet avait pour but de mobiliser et d’outiller des familles afin qu’elles adoptent des habitudes de vie simples et accessibles favorisant la réduction de leur empreinte carbone.



Durant une année, les participants ont été accompagnés par l’organisme Fous de nature, mandaté par la Ville, pour réduire leurs émissions directes de gaz à effet de serre (GES). Après avoir effectué un bilan des GES émis par leur ménage au début du projet, les familles participantes ont sélectionné les habitudes qu’elles s’engageaient à modifier afin de réduire leurs émissions de GES.



Parmi les changements d’habitudes qui ont été mis en place au sein de cette cohorte, notons entre autres la réduction de la consommation d’énergie, l’achat de biens de seconde main, la réduction de la consommation de viande rouge, la consommation de produits locaux, la réduction du gaspillage alimentaire, le remplacement d’un véhicule à combustion par un véhicule électrique, le co-voiturage, l’adoption de modes de transport actif ainsi que l’augmentation des déplacements en transport en commun.



Pour réussir à réduire leur empreinte écologique, les participants ont été encadrés, ils ont bénéficié de rencontres individuelles et de groupe, d’une plateforme d’échange en ligne ainsi que d’un guide d’accompagnement.



En modifiant leurs habitudes quotidiennes, la cohorte a réussi à réduire son empreinte carbone de 8 214 kg CO2e ce qui équivaut en moyenne à une réduction de 222 kg par foyer. C’est comme si on avait retiré l’équivalent des GES émis par quatre voitures parcourant 15 000 km sur une année.



« En mon nom personnel et au nom du conseil, je tiens à souligner votre implication dans ce projet novateur. Vous avez su modifier vos habitudes quotidiennes afin de réduire votre empreinte carbone. Merci à tous pour les efforts soutenus pendant ces 12 mois. Vous êtes des acteurs de changements pour le futur, soyez en fiers », de mentionner Jean Martel, maire de Boucherville.



« Vous avez démontré que c’est possible de faire une différence dans la lutte aux changements climatiques en modifiant ses habitudes quotidiennes. Vous êtes des modèles à suivre pour les familles qui souhaitent emboîter le pas et réduire leur GES. Félicitations! », de poursuivre Jacqueline Boubane, porte-parole de l’Ordre du mérite et conseillère municipale.



La Ville procèdera à l’analyse de ce projet pilote afin d’amorcer une réflexion en vue de mobiliser un plus grand nombre de familles bouchervilloises qui souhaitent réduire leur GES.