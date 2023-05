Nincheri à l’honneur dans la basilique Sainte-Anne de Varennes

En cette année festive autour de Guido Nincheri, dont on souligne le 50e anniversaire de décès, la basilique Sainte-Anne de Varennes met en valeur l’artiste italien qui l’a décorée entre 1926 et 1929.



Nincheri, qui a émigré au Canada en 1914, a peint la magnifique coupole de la basilique, son éblouissante crucifixion dans le chœur, ainsi que huit tableaux dans les transepts.

Il a notamment réalisé un tableau de Marguerite d’Youville, née à Varennes, bien avant sa béatification (1959) et sa canonisation (1990). Tout juste à côté, une peinture représente Dieu que Marguerite appelait le Père éternel. Il était l’objet de sa profonde dévotion.



Pour marquer l’événement, une conférence sur l’œuvre de Guido Nincheri aura lieu le samedi 9 septembre à 13h30 dans la basilique. Elle sera donnée par l’historienne de l’art Mélanie Grondin dans le cadre des Journées du Patrimoine religieux. Elle abordera l’œuvre de cet artiste qui a travaillé à de nombreux endroits en Amérique du Nord, décorant 250 lieux de culte.



Le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville, juste à côté, présente l’exposition temporaire Marguerite et son rayonnement, qui retrace l’histoire des six communautés des Sœurs de la Charité issues de son charisme. L’exposition permanente porte sur l’œuvre et la vie de Marguerite, première sainte née au Canada.



Les Jardins du sanctuaire ont été entièrement redessinés en 2022 et constituent un lieu propice pour la détente, un pique-nique sur l’herbe ou la contemplation du fleuve Saint-Laurent.



Le sanctuaire ouvre ses portes pour la saison estivale le dimanche 4 juin, de 11h à 16h30. Il accueille les visiteurs du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 16h30. Les dimanches, il est ouvert de 11h à 16h30.



Informations : Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville, 450-652-6976 ou lgirard@sanctuaireyouville.ca