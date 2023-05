La saison des navettes fluviales est officiellement lancée

Le lancement de la saison 2023 des navettes fluviales s’est déroulé hier le 15 mai à Boucherville, plus précisément au quai Yvon-Julien, en présence du maire Jean Martel et de la ministre esponsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a annoncé de nouvelles mesures d’atténuation dans le cadre des travaux majeurs dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.



Elle en a fait l’annonce à l’occasion d’un passage lors d’une traversée du fleuve entre Boucherville et Montréal afin de marquer le début de la saison 2023 des navettes fluviales.



En plus des mesures prévues pour faciliter les déplacements pendant les travaux du tunnel, rappelons que le gouvernement du Québec, en partenariat avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), met en place des stations de vélopartage BIXI à Boucherville. Il est prévu que sept stations seront installées progressivement d’ici le mois d’août à Boucherville. En favorisant l’accès aux navettes fluviales, ces nouvelles stations de vélopartage donnent une option supplémentaire aux citoyens qui désirent éviter d’emprunter le tunnel. Au total, ces stations pourront accueillir près de 90 vélos en libre-service.



Rappelons que le réseau de navettes fluviales relie Pointe-aux-Trembles au Vieux-Port de Montréal, le Vieux-Port à Boucherville, le Vieux-Port à l’île Sainte-Hélène et à Longueuil, et le parc de la Promenade-Bellerive à l’île Charron, ainsi qu’à Boucherville. Nouveauté cette année, la navette Vieux-Port-Pointe-aux-Trembles fera désormais un arrêt à Varennes, une fois les niveaux d’eau de retour à la normale. Le service est disponible 7 jours sur 7 pendant la saison estivale